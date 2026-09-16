В Киеве повреждено здание вуза в Голосеевском районе: возник пожар. ФОТО

В результате вражеской атаки в Киеве повреждено здание одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Цензор.НЕТ.

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В Киеве повреждены фасад и окна учебного заведения

В четырехэтажном здании повреждены фасад и остекление. Также произошло небольшое возгорание площадью 5 квадратных метров. Спасатели его ликвидировали.

"Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве был полностью уничтожен склад фонда Елены Зеленской.

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