В Киеве повреждено здание вуза в Голосеевском районе: возник пожар. ФОТО
В результате вражеской атаки в Киеве повреждено здание одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Цензор.НЕТ.
В Киеве повреждены фасад и окна учебного заведения
В четырехэтажном здании повреждены фасад и остекление. Также произошло небольшое возгорание площадью 5 квадратных метров. Спасатели его ликвидировали.
"Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет", - сообщили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Киеве был полностью уничтожен склад фонда Елены Зеленской.
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