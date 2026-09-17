Київ став містом на передовій: Росія посилила атаки дронами та ракетами, - Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на масований російський обстріл українських міст 17 вересня, а також на атаку РФ на пасажирський поїзд у Миколаївській області напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Х.

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Матернова зазначила, що лише у Києві та Київській області кількість загиблих від російських атак із початку серпня наближається до 120.

"Київ перетворився на місто на лінії фронту. З 27 серпня ми зазнаємо атак як вночі, так і вдень. Минулої ночі росіяни завдали нам потужного удару, здійснивши масштабну комбіновану атаку ракетами та дронами. Атака закінчилася лише кілька хвилин тому. Росія випустила десятки балістичних і крилатих ракет та сотні дронів, понад половину з яких були реактивними", – написала Матернова.

Посол ЄС прокоментувала атаку на пасажирський поїзд

Матернова також згадала російську атаку на пасажирський поїзд у Миколаївській області 16 вересня. Через загрозу повторного удару з поїзда евакуювали 168 пасажирів та членів екіпажу.

"Я люблю українські поїзди. Я люблю подорожувати ними. Сьогодні я все ще це роблю, але з острахом", – написала дипломатка.

Крім того Матернова відреагувала на заяви російського МЗС щодо української залізничної інфраструктури. За її словами, Москва назвала інфраструктуру, якою перевозять західне обладнання, "законною військовою ціллю", а також заявила про відсутність гарантій безпеки для західних політиків і дипломатів, які відвідують Україну.

"Це не попередження. Це зізнання", – заявила посолка ЄС.

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