Кабмін включив Київ та область до переліку територій підвищеного ризику

Кабінет Міністрів включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Рішення передбачає розширення державних механізмів підтримки бізнесу та страхування майна від воєнних ризиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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За його словами, включення столиці та Київщини до переліку територій підвищеного ризику є першим із запланованих урядом кроків.

"Перше – включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику", – зазначив прем'єр.

Зокрема, державні інструменти підтримки бізнесу поширять на підприємства, майно яких розташоване у Києві та Київській області.

Також планується розширити перелік об'єктів, які можуть бути застраховані від воєнних ризиків. До нього мають увійти паливні резервуари, запаси пального, пальне під час транспортування та спеціалізований транспорт, зокрема бензовози.

Крім того, граничний розмір часткової компенсації страхових премій із державного бюджету пропонується збільшити до 5 млн грн.

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