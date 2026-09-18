Российские дроны на оптоволокне уже могут преодолевать расстояние более 40 километров, – Терехов

Россия модернизировала FPV-дроны на оптоволокне, теперь они способны преодолевать расстояние более 40 километров.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новини.LIVE.

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"Более 40 километров уже долетают дроны на оптоволокне. К сожалению, россияне модернизируют беспилотники, война и технологии не стоят на месте", — заявил он.

Как известно, Украина и Россия массово используют на линии фронта FPV-дроны на оптоволокне, которые невозможно заглушить с помощью систем РЭБ.

В феврале 2026 года дрон российских войск на оптоволокне впервые долетел до Харькова. Вражеский беспилотник обнаружили в Киевском районе города. Он врезался в дерево.

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