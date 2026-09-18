Російські дрони на оптоволокні вже можуть долати відстань у понад 40 кілометрів, – Терехов
Росія модернізувала FPV-дрони на оптоволокні, вони вже можуть долати відстань у понад 40 кілометрів.
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новини.LIVE.
Подробиці
"На понад 40 кілометрів вже долітають дрони на оптоволокні. На жаль, росіяни модернізують безпілотники, війна та технології не стоять на місці", - заявив він.
Як відомо, Україна та Росія масово використовують на лінії фронту FPV-дрони на оптоволокні, які неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ.
У лютому 2026 року дрон російських військ на оптоволокні вперше долетів до Харкова. Ворожий безпілотник виявили у Київському районі міста. Він влучив у дерево.
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