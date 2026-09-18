Миллиардный актив без оценки и юристы без опыта: очередной провал конкурса АРМА

Конкурс Агентства по розыску и управлению активами по отбору управляющего корпоративными правами IDS Ukraine перешел на новый этап. После дисквалификации компании "Укркапитал" комиссия приступила к рассмотрению следующей заявки от ООО "Юридическое бюро "Приоритас", которое предложило комиссию в размере 0,9%.

Об этом говорится в блоге журналиста Сергея Лямца на сайте "Деловой столицы", передает Цензор.НЕТ.

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Главное противоречие этого предложения, по мнению журналиста, заключается в полном отсутствии у претендента профильного управленческого опыта и собственной команды. Группа IDS Ukraine является лидером рынка с годовым оборотом 3,95 млрд грн и стоимостью активов 5,87 млрд грн. В то же время "Приоритас" - это небольшое юридическое бюро с уставным капиталом в 1000 гривен и официальным штатом всего из трех человек, которое планирует искать ключевых специалистов на аутсорсе уже после подписания договора об управлении.

Предлагаемая комиссия в размере 0,9% от чистой прибыли компании составляет ориентировочно 141 тыс. грн в месяц (примерно 3000 долларов). Лямец подчеркивает, что претендент не имеет никакого опыта управления в сферах FMCG, ритейла или логистики, что делает его попытку управлять гигантским производителем воды чисто формальной и рискованной.

"Юридическое бюро за $3000 в месяц хочет управлять крупнейшей в Украине компанией по производству и продаже воды, и это смело, но с государственной точки зрения бессмысленно", - подчеркнул журналист.

Эксперт считает, что передача обязанностей на аутсорсинг и отсутствие реальной экспертизы превращают процесс в юридическую иллюзию. В случае возникновения проблем юридическое бюро просто не будет иметь ресурсов и знаний для эффективного операционного управления компанией такого масштаба.

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"Передавать компанию с миллиардным оборотом структуре без опыта и ресурсов означает подвергать риску крупнейшего игрока рынка", - отметил Лямец.

К фундаментальным проблемам конкурса, по мнению журналиста, относится отсутствие актуальной независимой оценки активов IDS Ukraine, которая частично могла бы обеспечить ответственность за сохранность актива. Предыдущая оценка уже давно утратила силу, а без нового расчета рыночной стоимости имущества государство действует в "серой зоне". Это лишает госорганы реальных рычагов контроля, ведь отсутствие определенной стоимости актива делает невозможным расчет гарантированных платежей в бюджет и привлечение управляющего к ответственности в случае обесценения актива.

Пассивную позицию руководства Агентства аналитик объясняет страхом повторить судьбу предыдущих руководителей ведомства, которые оказались под следствием из-за громких скандалов. Из-за этого чиновники выбирают максимально безопасную для себя тактику действий, однако часто пренебрегая интересами государства.

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"Очень похоже, что второго "победителя" конкурса на отбор управляющего активами IDS Ukraine постигнет та же участь, что и первого. Юридическое бюро "Приоритас", скорее всего, будет дисквалифицировано. После этого, похоже, конкурсная комиссия перейдет к рассмотрению более реальных предложений", - подытожил Сергей Лямец.