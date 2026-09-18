Миллиардный актив без оценки и юристы без опыта: очередной провал конкурса АРМА
Конкурс Агентства по розыску и управлению активами по отбору управляющего корпоративными правами IDS Ukraine перешел на новый этап. После дисквалификации компании "Укркапитал" комиссия приступила к рассмотрению следующей заявки от ООО "Юридическое бюро "Приоритас", которое предложило комиссию в размере 0,9%.
Об этом говорится в блоге журналиста Сергея Лямца на сайте "Деловой столицы", передает Цензор.НЕТ.
Главное противоречие этого предложения, по мнению журналиста, заключается в полном отсутствии у претендента профильного управленческого опыта и собственной команды. Группа IDS Ukraine является лидером рынка с годовым оборотом 3,95 млрд грн и стоимостью активов 5,87 млрд грн. В то же время "Приоритас" - это небольшое юридическое бюро с уставным капиталом в 1000 гривен и официальным штатом всего из трех человек, которое планирует искать ключевых специалистов на аутсорсе уже после подписания договора об управлении.
Предлагаемая комиссия в размере 0,9% от чистой прибыли компании составляет ориентировочно 141 тыс. грн в месяц (примерно 3000 долларов). Лямец подчеркивает, что претендент не имеет никакого опыта управления в сферах FMCG, ритейла или логистики, что делает его попытку управлять гигантским производителем воды чисто формальной и рискованной.
"Юридическое бюро за $3000 в месяц хочет управлять крупнейшей в Украине компанией по производству и продаже воды, и это смело, но с государственной точки зрения бессмысленно", - подчеркнул журналист.
Эксперт считает, что передача обязанностей на аутсорсинг и отсутствие реальной экспертизы превращают процесс в юридическую иллюзию. В случае возникновения проблем юридическое бюро просто не будет иметь ресурсов и знаний для эффективного операционного управления компанией такого масштаба.
"Передавать компанию с миллиардным оборотом структуре без опыта и ресурсов означает подвергать риску крупнейшего игрока рынка", - отметил Лямец.
К фундаментальным проблемам конкурса, по мнению журналиста, относится отсутствие актуальной независимой оценки активов IDS Ukraine, которая частично могла бы обеспечить ответственность за сохранность актива. Предыдущая оценка уже давно утратила силу, а без нового расчета рыночной стоимости имущества государство действует в "серой зоне". Это лишает госорганы реальных рычагов контроля, ведь отсутствие определенной стоимости актива делает невозможным расчет гарантированных платежей в бюджет и привлечение управляющего к ответственности в случае обесценения актива.
Пассивную позицию руководства Агентства аналитик объясняет страхом повторить судьбу предыдущих руководителей ведомства, которые оказались под следствием из-за громких скандалов. Из-за этого чиновники выбирают максимально безопасную для себя тактику действий, однако часто пренебрегая интересами государства.
"Очень похоже, что второго "победителя" конкурса на отбор управляющего активами IDS Ukraine постигнет та же участь, что и первого. Юридическое бюро "Приоритас", скорее всего, будет дисквалифицировано. После этого, похоже, конкурсная комиссия перейдет к рассмотрению более реальных предложений", - подытожил Сергей Лямец.
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