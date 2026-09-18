Мільярдний актив без оцінки та юристи без досвіду: черговий провал конкурсу АРМА

Конкурс Агентства з розшуку та менеджменту активів з відбору управителя для корпоративних прав IDS Ukraine вийшов на новий етап. Після дискваліфікації компанії "Укркапітал" комісія перейшла до розгляду наступної заявки від ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", яке запропонувало комісію у розмірі 0,9%.

Про це йдеться у блозі журналіста Сергія Лямця на сайті "Ділової столиці", передає Цензор.НЕТ.

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Головне протиріччя цієї пропозиції, на думку журналіста, полягає у повній відсутності у претендента профільного управлінського досвіду та власної команди. Група IDS Ukraine є лідером ринку з річним оборотом 3,95 млрд грн та вартістю активів 5,87 млрд грн. Натомість "Пріорітас" це невелике юридичне бюро зі статутним капіталом 1000 гривень і офіційним штатом лише з трьох осіб, яке планує шукати ключових фахівців на аутсорсі вже після підписання договору управління.

Запропонована комісія у 0,9% від чистого прибутку компанії становить орієнтовно 141 тис. грн на місяць (приблизно 3000 доларів). Лямець наголошує, претендент не має жодного досвіду управління у сферах FMCG, ритейлу або логістики, що робить його спробу керувати гігантським виробником води суто формальною та ризикованою.

"Юридичне бюро за $3000 на місяць хоче управляти найбільшою в Україні компанією з виробництва та продажу води, і це сміливо, але з державної точки зору безглуздо", - підкреслив журналіст.

Експерт вважає, що перекладання обов’язків на аутсорсинг та відсутність реальної експертизи перетворюють процес на юридичну ілюзію. У разі виникнення проблем юрбюро просто не матиме ресурсів та знань для ефективного операційного управління компанією такого масштабу.

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"Передавати компанію з мільярдним оборотом структурі без досвіду і ресурсів означає ставити під удар найбільшого гравця ринку", - зазначив Лямець.

До фундаментальних проблем конкурсу, на думку журналіста, відноситься відсутність актуальної незалежної оцінки активів IDS Ukraine, яка частково могла б забезпечити відповідальність за збереження активу. Попередня оцінка вже давно втратила чинність, а без нового розрахунку ринкової вартості майна держава діє у сірій зоні. Це позбавляє держоргани реальних важелів контролю, адже відсутність визначеної вартості активу унеможливлює розрахунок гарантованих платежів до бюджету та притягнення управителя до відповідальності у разі знецінення активу.

Пасивну позицію керівництва Агентства аналітик пояснює страхом повторити долю попередніх очільників відомства, які опинилися під слідством через гучні скандали. Через це посадовці обирають максимально безпечну для себе тактику дій, проте часто нехтуючи інтересами держави.

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"Дуже схоже, що другого "переможця" конкурсу на відбір керуючого активами IDS Ukraine спіткає та сама доля, що спіткала першого. Юридичне бюро "Пріорітас" напевно що отримає дискваліфікацію. Після цього, схоже, конкурсна комісія перейде до розгляду більш реальних пропозицій", - підсумував Сергій Лямець.