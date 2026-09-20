РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11261 посетитель онлайн
Новости Объявление воздушной тревоги
749 2

Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за ракетной угрозы

тривога

В ночь на 20 сентября из-за угрозы российских баллистических ударов в Киеве и ряде областей объявляли красный уровень воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили ВВС в 00:11. 

В 00:25 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Автор: 

Воздушные силы (3446) воздушная тревога (929) баллистические ракеты (715)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 