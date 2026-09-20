Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей из-за ракетной угрозы

В ночь на 20 сентября из-за угрозы российских баллистических ударов в Киеве и ряде областей объявляли красный уровень воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили ВВС в 00:11.

В 00:25 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.