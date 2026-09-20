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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через ракетну загрозу (оновлено)

тривога

У ніч на 20 вересня через загрозу російських балістичних ударів у Києві та низці областей оголосили червоний рівень повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили ПС о 00:11. 

О 00:25 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Читайте також: Росія атакує реактивними БпЛА ввечері 19 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

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