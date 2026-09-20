Повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через ракетну загрозу (оновлено)
У ніч на 20 вересня через загрозу російських балістичних ударів у Києві та низці областей оголосили червоний рівень повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили ПС о 00:11.
О 00:25 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль