Повітряну тривогу оголошували у Києві та низці областей через ракетну загрозу (оновлено)

У ніч на 20 вересня через загрозу російських балістичних ударів у Києві та низці областей оголосили червоний рівень повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили ПС о 00:11.

О 00:25 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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