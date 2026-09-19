Росія атакує реактивними БпЛА ввечері 19 вересня: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ввечері суботи, 19 вересня, в повітряному просторі України фіксується рух російських реактивнх безпілотників. У низці областей та столиці оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

Реактивний БпЛА на Чернігівщині повз Славутич у напрямку Київщини, - повідомлялося о 18:53.

Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині у південно-західному напрямку, - повідомлялося о 19:06.

Реактивний БпЛА у напрямку Кропивницького зі сходу, - пвідомлялося о 19:42.

Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Юріївку курсом на північний захід, - повідомлялося о 19:43.

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний, - повідомлялося о 19:44.

Київщина - реактивний БпЛА курсом на Вишневе/Київ із заходу, - повідомлялося о 19:56.

Реактивні БпЛА в районі н.п.Гончарівське (Чернігівщина) курсом на Київщину, - повідомлялося о 20:02.

Реактивний БпЛА на Кіровоградщині, курсом на Знам'янку, - повідомлялося о 20:06.

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