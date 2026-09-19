Россия атакует реактивными БпЛА вечером 19 сентября: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером в субботу, 19 сентября, в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских реактивных беспилотников. В ряде областей и в столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских БПЛА

Реактивный БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области, — сообщалось в 18:53.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области в юго-западном направлении, — сообщалось в 19:06.

Реактивный БПЛА в направлении Кропивницкого с востока, — сообщалось в 19:42.

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, мимо Юрьевки курсом на северо-запад, — сообщалось в 19:43.

Реактивные БПЛА в Черниговской области в районе Добрянки, курс юго-западный, — сообщалось в 19:44.

Киевская область — реактивный БПЛА курсом на Вишневое/Киев с запада, — сообщалось в 19:56.

Реактивные БПЛА в районе н.п. Гончаровское (Черниговская область) курсом на Киевскую область, — сообщалось в 20:02.

Обновление

Киевщина – реактивный БпЛА на Вышгород/Киев с севера, – сообщалось в 20:16.

Николаевщина – реактивный БпЛА курсом на Ольшанское, – сообщалось в 20:28.

Реактивный БпЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирщину, - сообщалось в 20:44.

Реактивный БпЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на Петропавловку, Павлоград, – сообщалось в 20:36.

Киевщина: реактивный БпЛА курсом на Глеваху/Чабаны, - сообщалось в 20:48.

Реактивные БпЛА в р-не Новые Санжары Полтавщина курс северо-западный, - сообщалось в 21:03.

Одесчина – реактивный БпЛА курсом на Овидиополь по акватории Черного моря, – сообщалось в 21:04.

Одесса. Реактивный БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 21:07.

Реактивные БПЛА на Кременчуг с востока, - сообщалось в 21:09.

Реактивные БпЛА в направлении Семеновки на Полтавщине с востока, - сообщалось в 21:18.

Николаевщина: реактивный БПЛА курсом на Вознесенск, - сообщалось в 21:30.

Реактивный БпЛА на Киевщине южнее Чернобыля курс западный, - сообщалось в 21:58.

Реактивные БпЛА на севере Днепропетровщины вектором движения на Кременчуг, - сообщалось в 21:19.

Реактивный БпЛА на юге Черкасщины по направлению Цветково северным курсом, - сообщалось в 21:48.

Реактивный БпЛА в направлении Долинская (Кировоградщина) с юга, - сообщалось в 22:49.

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