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РФ атаковала Украину "Цирконами" и 174 дронами: ПВО сбила и подавила 141 цель, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

РФ атаковала Украину 174 дронами и двумя "Цирконами": сбито 141 цель

В ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали Украину двумя противокорабельными ракетами "Циркон" и 174 ударными БПЛА типа Shahed (половина из них — реактивные), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Враг нанёс ракетные удары из Курской области. Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

  • Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • ВОТ Донецк;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Основные направления удара - Одесская и Киевская области.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО 19 сентября

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 141 цель:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых ракет (обломков) в 9 точках. Вражеские ракеты целей не достигли, информация о месте падения уточняется.

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