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РФ атакувала Україну "Цирконами" та 174 дронами: ППО збила та подавила 141 ціль, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

РФ атакувала Україну 174 дронами та двома "Цирконами": збито 141 ціль

У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Ракетами ворог атакував з Курської області. Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:

  • Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • ТОТ Донецьк;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Одещина, Київщина.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО 19 вересня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

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безпілотник БпЛА (5927) ППО (4476) Повітряні сили (3791)
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