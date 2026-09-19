РФ атакувала Україну "Цирконами" та 174 дронами: ППО збила та подавила 141 ціль, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували Україну двома протикорабельними ракетами "Циркон" та 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них - реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ракетами ворог атакував з Курської області. Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:
- Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- ТОТ Донецьк;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Основні напрямки удару - Одещина, Київщина.
Результат роботи ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:
- 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.
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