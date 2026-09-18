Вибухи лунають у Києві: Росія атакує балістичними ракетами

Ввечері 18 вересня у столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, - повідомлялося о 19:25.

Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину, - повідомлялося о 19:26.

Балістика через Бровари у центр Києва, - повідомлялся о 19:28.

Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину, - повідомлялося о 19:33.

Працює ППО

О 19:32 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Київ перебуває під обстрілом балістикою.

Він закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

У столиці пролунали вибухи, повідомляє Суспільне.

О 20:01 оголосили відбій повітряної тривоги.

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