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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Вибухи лунають у Києві: Росія атакує балістичними ракетами

балістика

Ввечері 18 вересня у столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, - повідомлялося о 19:25.

Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину, - повідомлялося о 19:26.

Балістика через Бровари у центр Києва, - повідомлялся о 19:28.

Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину, - повідомлялося о 19:33. 

Працює ППО

О 19:32 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Київ перебуває під обстрілом балістикою.

Він закликав мешканців столиці перебувати в укриттях. 

У столиці пролунали вибухи, повідомляє Суспільне. 

О 20:01 оголосили відбій повітряної тривоги. 

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Автор: 

Повітряні сили (3788) повітряна тривога (1051) балістичні ракети (741)
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Топ коментарі
+17
А в Буковеле сейчас макароны дают. И лапшу. Всем. И много.
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18.09.2026 19:42 Відповісти
+8
я пропустив!
зелений гундосий скоморох, видавав якийсь указ, дозволяющий кацапам проводити вибори без наших атак?
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18.09.2026 19:47 Відповісти
+5
А у Буковелі зараз, мабуть, уся УДО СБУ НацПолу та ДБР ділять двушечку на московію з моноШоблою стефанчука-аброхамії!?!?
Приватні охоронні фірмочки від мусорів-нардепів-помічників ригоАНАЛІВ, мабуть їдять запарену Мівіну від зеленського!?!?
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18.09.2026 19:50 Відповісти

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