Вибухи лунають у Києві: Росія атакує балістичними ракетами
Ввечері 18 вересня у столиці та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, - повідомлялося о 19:25.
Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину, - повідомлялося о 19:26.
Балістика через Бровари у центр Києва, - повідомлялся о 19:28.
Балістична ракета через Чернігівщину на Київщину, - повідомлялося о 19:33.
Працює ППО
О 19:32 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Київ перебуває під обстрілом балістикою.
Він закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.
У столиці пролунали вибухи, повідомляє Суспільне.
О 20:01 оголосили відбій повітряної тривоги.
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зелений гундосий скоморох, видавав якийсь указ, дозволяющий кацапам проводити вибори без наших атак?
Приватні охоронні фірмочки від мусорів-нардепів-помічників ригоАНАЛІВ, мабуть їдять запарену Мівіну від зеленського!?!?