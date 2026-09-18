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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей из-за угрозы применения баллистического оружия

балістика

Вечером 18 сентября в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Угроза применения баллистического вооружения из Курска, - сообщалось в 19:25.

Информация пополняется... 

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