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Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час "жовтої" та "червоної" повітряних тривог

В Україні затвердили нові правила роботи залізниці під час тривог

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряних загроз.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працюватимуть потяги за різних рівнів загрози

Згідно з новими правилами:

  • за "жовтого" рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів;
  • за "червоного" рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.

Корецький зазначив, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.

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Доступ до укриттів та швидкість реагування

Крім того, "Укрзалізниця" разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Також буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, а рішення мають ухвалюватися миттєво — відповідні доручення вже отримали Мінінфраструктури та ДСНС.

Посилення охорони та адаптація транспорту

Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

"Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки", — додав прем'єр-міністр.

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Автор: 

вокзал (202) Кабмін (6947) потяг (892) Укрзалізниця (2799) повітряна тривога (1049) Корецький Сергій (134)
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