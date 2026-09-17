Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час "жовтої" та "червоної" повітряних тривог
Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряних загроз.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Як працюватимуть потяги за різних рівнів загрози
Згідно з новими правилами:
- за "жовтого" рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів;
- за "червоного" рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття.
Корецький зазначив, що залежно від ситуації на місці "Укрзалізниця" зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.
Доступ до укриттів та швидкість реагування
Крім того, "Укрзалізниця" разом з ОВА та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Також буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, а рішення мають ухвалюватися миттєво — відповідні доручення вже отримали Мінінфраструктури та ДСНС.
Посилення охорони та адаптація транспорту
Також МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.
"Регіони мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, і максимально прискорити встановлення мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися у разі небезпеки", — додав прем'єр-міністр.
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