Укрзалізниця вночі 111 разів зупиняла поїзди через небезпеку обстрілів
У ніч проти 17 вересня АТ "Укрзалізниця" 111 разів зупиняла рух поїздів через дронову небезпеку, а наразі спостерігаються затримки окремих рейсів.
Про це у Фейсбуці повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог продовжує бити по залізниці, але ніч вдалося пройти без жертв. Моніторинговий центр Укрзалізниці ініціював 111 зупинок пасажирських поїздів за ніч, фіксуючи пряму загрозу або потрапляння поїзда в радіус ураження", - йдеться в повідомленні.
Через вимушені зупинки наразі спостерігаються затримки низки рейсів.
Зокрема, №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на 6 годин.
Після обстрілу локомотиву на Миколаївщині пасажири одного з поїздів були змушені проїхати частину шляху автобусами, неодноразово евакуйовувалися в дорозі.
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