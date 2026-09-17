Укрзалізниця вночі 111 разів зупиняла поїзди через небезпеку обстрілів

У ніч проти 17 вересня АТ "Укрзалізниця" 111 разів зупиняла рух поїздів через дронову небезпеку, а наразі спостерігаються затримки окремих рейсів.

Про це у Фейсбуці повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог продовжує бити по залізниці, але ніч вдалося пройти без жертв. Моніторинговий центр Укрзалізниці ініціював 111 зупинок пасажирських поїздів за ніч, фіксуючи пряму загрозу або потрапляння поїзда в радіус ураження", - йдеться в повідомленні.

Через вимушені зупинки наразі спостерігаються затримки низки рейсів.

Зокрема, №7/8 Одеса - Харків та №53/54 Дніпро - Одеса їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на 6 годин.

Після обстрілу локомотиву на Миколаївщині пасажири одного з поїздів були змушені проїхати частину шляху автобусами, неодноразово евакуйовувалися в дорозі.

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