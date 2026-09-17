"Укрзализныця" ночью 111 раз останавливала поезда из-за опасности обстрелов

В ночь на 17 сентября АО "Укрзализныця" 111 раз приостанавливало движение поездов из-за угрозы со стороны дронов, и в настоящее время наблюдаются задержки отдельных рейсов.

Об этом в Facebook сообщил руководитель отдела пассажирских коммуникаций АО "Укрзализныця" Александр Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Враг продолжает наносить удары по железной дороге, но ночь удалось пережить без жертв. Мониторинговый центр "Укрзализныци" инициировал 111 остановок пассажирских поездов за ночь, фиксируя прямую угрозу или попадание поезда в радиус поражения", — говорится в сообщении.

Из-за вынужденных остановок в настоящее время наблюдаются задержки ряда рейсов.

В частности, №7/8 Одесса — Харьков и №53/54 Днепр — Одесса будут следовать по резервному, более безопасному маршруту, что увеличит ориентировочное время в пути на 6 часов.

После обстрела локомотива в Николаевской области пассажиры одного из поездов были вынуждены проехать часть пути на автобусах, неоднократно эвакуировались в пути.

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