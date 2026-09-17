Российская атака повредила вокзал в Берестине и железнодорожную инфраструктуру Киева: ряд поездов задержится до 6 часов
В результате российского нападения серьезные повреждения получил вокзал в Берестине Харьковской области, кроме того, враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре в Киеве. Из-за последствий ударов изменено расписание ряда поездов, а задержки на отдельных маршрутах могут составить около шести часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Укрзализныця".
По информации компании, во время удара все пассажиры и сотрудники вокзала в Берестине находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас железнодорожники обследуют повреждения.
"Несмотря на серьезные повреждения, отменять поезда в город не планируем", — отметили в "Укрзализныце".
В Киеве в результате атаки повреждена инфраструктура станции "Никольская Слободка". Kyiv City Express временно курсирует по ограниченному кольцу в обход участка Дарница – Почайна. По предварительной оценке, восстановительные работы продлятся около суток.
Кроме того, повреждены стекла и двери электропоезда, депо и еще несколько объектов железнодорожной инфраструктуры.
Из-за последствий атаки поезда №7/8 Одесса – Харьков и №53/54 Днепр – Одесса будут следовать по резервному маршруту. В "Укрзализныце" предупредили, что ориентировочное время в пути для них увеличится примерно на шесть часов.
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