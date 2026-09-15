Защита железной дороги, АЗС и критически важных предприятий будет усилена, - Зеленский созвал Ставку. ФОТОрепортаж
Президент Зеленский провел заседание Штаба, на котором ключевым вопросом стали контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"Подробно проанализировали потребности "Укрзалізниці", сетей автозаправочных станций и определенных критически важных предприятий, которые являются особенно значимыми целями для российских ударов.
Четкие доклады разведок: зафиксировано, на что в наибольшей степени направлено внимание российских террористов в утвержденных планах врага. Есть решения для защиты. В частности, ощутимо усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок – контракты подтверждены. Также будет переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной защиты", – говорится в сообщении.
В то же время Министерству финансов поручили обеспечить дополнительные ресурсы для нужд логистики.
"Благодарю всех партнеров, которые работают вместе с нами для обеспечения бесперебойной работы железной дороги. Обсудили вызовы и возможные совместные шаги с партнерами для обеспечения безопасности логистики в приграничных районах со странами Евросоюза и Молдовой", - отметил президент.
Также был представлен отчет о возможностях "Укрзалізниці" по проведению ремонта подвижного состава и поставке оборудования.
"Важно, чтобы поддержка партнеров в адрес УЗ сохранялась, а также чтобы государственные банки поддержали УЗ. Правительство Украины готовит решение о резервных путях логистики в прифронтовых областях, и просчитаны алгоритмы комбинирования маршрутов железной дороги и автобусов. Обновили задачи и по защите определенных объектов критической инфраструктуры - детали не подлежат разглашению. Благодарен Игорю Клименко за тщательную организацию работы Штаба. Слава Украине!" - добавил глава государства.
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