Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств буде посилено, - Зеленський зібрав Ставку

Президент Зеленський провів засідання Ставки, на якому ключовим питанням були контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів.



Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту", - йдеться в повідомленні.

Водночас Міністерству фінансів доручили забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики.

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"Дякую всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою", - зазначив президент.

Також був звіт щодо спроможностей Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання.

"Важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури – деталі непублічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки. Слава Україні!" - додав глава держави.

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