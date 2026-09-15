Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств буде посилено, - Зеленський зібрав Ставку
Президент Зеленський провів засідання Ставки, на якому ключовим питанням були контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів.
Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту", - йдеться в повідомленні.
Водночас Міністерству фінансів доручили забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики.
"Дякую всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою", - зазначив президент.
Також був звіт щодо спроможностей Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання.
"Важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури – деталі непублічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки. Слава Україні!" - додав глава держави.
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