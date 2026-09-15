Зеленський підтвердив удари по НПЗ у Сизрані: РФ атакує нашу енергетику, ми - відповідаємо. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці та критичній інфраструктурі, а Сили оборони у відповідь уражають російські енергетичні та військово-промислові об’єкти.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. І наші відповіді їм за це – відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані, також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки й пуску дронів в Орловському регіоні. Були влучання і в Чорному морі. Дякую кожному нашому воїну за ефективність наших далекобійних санкцій!" - йдеться в повідомленні.

Санкції

Зеленський також відзначив рішення США щодо російського ВТБ.

"Це один із системних російських банків, і він суттєво задіяний в схемах підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема, з іранським режимом. Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати. Дякую партнерам за корисний крок!



Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію. Слава Україні!" - підсумував президент.

Читайте: Україна готова припинити удари по російській енергетиці. Очікуємо конкретики від партнерів, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах, а Росія — по українських.

Читайте: Уражено підприємство комбінат "Тольяттикаучук", - Генштаб