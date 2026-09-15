Зеленський підтвердив удари по НПЗ у Сизрані: РФ атакує нашу енергетику, ми - відповідаємо. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетиці та критичній інфраструктурі, а Сили оборони у відповідь уражають російські енергетичні та військово-промислові об’єкти.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. І наші відповіді їм за це – відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані, також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки й пуску дронів в Орловському регіоні. Були влучання і в Чорному морі. Дякую кожному нашому воїну за ефективність наших далекобійних санкцій!" - йдеться в повідомленні.
Санкції
Зеленський також відзначив рішення США щодо російського ВТБ.
"Це один із системних російських банків, і він суттєво задіяний в схемах підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема, з іранським режимом. Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати. Дякую партнерам за корисний крок!
Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію. Слава Україні!" - підсумував президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських енергооб'єктах, а Росія — по українських.
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