Зеленский подтвердил удары по НПЗ в Сызрани: РФ атакует нашу энергетику, мы - отвечаем

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре, а Силы обороны в ответ поражают российские энергетические и военно-промышленные объекты.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Россия не прекращает удары по нашей энергетике, обычной логистике и критической инфраструктуре. И наши ответы им за это - ощутимы. Есть новые результаты Сил обороны Украины в отношении НПЗ в Сызрани, также был попадание в Таганроге по предприятию по производству дронов, площадке подготовки и запуска дронов в Орловской области. Были попадания и в Черном море. Спасибо каждому нашему воину за эффективность наших дальнобойных ударов!" - говорится в сообщении.

Санкции

Зеленский также отметил решение США в отношении российского ВТБ.

"Это один из системных российских банков, и он существенно задействован в схемах поддержки российской войны и отношений России, в частности, с иранским режимом. Все такие схемы, действующие против мира, действительно нужно уничтожать. Спасибо партнерам за полезный шаг!



Прекращению этой войны нет альтернативы. И необходимо, чтобы все формы давления на Россию сформировали правильную дипломатическую ситуацию. Слава Украине!" - подытожил президент.

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Что предшествовало?

Напомним, 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы согласилась не наносить удары по российским энергообъектам, а Россия - по украинским.

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