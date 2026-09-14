Украина готова прекратить удары по российской энергетике. Ожидаем конкретики от партнеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о договоренности о приостановке ударов по энергообъектам России.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О предложении Украины партнерам

По словам Зеленского, Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры. Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны находиться под защитой, поскольку именно против этого в первую очередь направлены российские удары.

Президент напомнил, что ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой. По его словам, Украина не уверена, что Россия желает соблюдать какие-либо договоренности.

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Условия для Украины

"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электросети, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, транспортировке продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее воздержание от наших ударов", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такая договоренность должна быть надежной, долгосрочной и иметь реальный эффект для жизни людей, а не сорваться после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление давления в отношении топлива.

"Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", — добавил президент.

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