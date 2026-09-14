Україна готова припинити удари по російській енергетиці. Очікуємо конкретики від партнерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву лідера США Дональда Трампа про домовленість щодо призупинення ударів по енергооб'єктах Росії.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про пропозицію України партнерам

За словами Зеленського, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, оскільки саме проти цього передусім спрямовані російські удари.

Президент нагадав, що щодня мішенями стають українські об'єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади з продовольством і фармацевтикою. За його словами, Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості.

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Умови для України

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така домовленість має бути надійною, довгостроковою й мати реальний ефект для життя людей, а не зірватися після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо пального.

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", — додав президент.

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