Повреждено предприятие - комбинат "Тольяттикаучук", - Генштаб
В ночь на 12 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб.
"На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
"Работа по ключевым военно-промышленным объектам противника продолжается", - отмечают в Генштабе
Что предшествовало?
В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали Самарскую область. Ранее сообщалось, что под ударом оказался химзавод "КуйбышевАзот".
Справка
Комбинат "Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину.
Синтетические каучуки, в частности, используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
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