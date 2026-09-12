Повреждено предприятие - комбинат "Тольяттикаучук", - Генштаб

В ночь на 12 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти Самарской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб.

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"На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Размер нанесенного ущерба уточняется.



"Работа по ключевым военно-промышленным объектам противника продолжается", - отмечают в Генштабе

Что предшествовало?

В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали Самарскую область. Ранее сообщалось, что под ударом оказался химзавод "КуйбышевАзот".

Справка

Комбинат "Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину.

Синтетические каучуки, в частности, используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

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