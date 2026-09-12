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В Таганроге прогремели взрывы: горели промышленные объекты. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 12 сентября в Таганроге Ростовской области прогремели мощные взрывы. На промышленных объектах возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные паблики и OSINT-сообщества.

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По предварительным данным, под атакой могла оказаться территория Таганрогского автомобильного завода (ТаГАЗ). Сообщается, что на предприятии загорелся резервуар. Информации о характере повреждений и возможных последствиях пока нет.

Также очевидцы и OSINT-сообщества сообщают о пожаре в районе местного аэродрома. Причины возгорания и его масштабы в настоящее время устанавливаются.

Справка

Таганрогский автомобильный завод (ТаГАЗ) — бывшее российское предприятие, которое занималось сборкой легковых и грузовых автомобилей различных марок. По сообщениям из открытых источников, в последнее время на территории предприятия могли производить беспилотники для нужд российской армии.

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Первые последствия

Атака на Таганрог 12 сентября
Атака на Таганрог 12 сентября
Атака на Таганрог 12 сентября
Атака на Таганрог 12 сентября
Атака на Таганрог 12 сентября
Атака на Таганрог 12 сентября

Автор: 

завод (571) Таганрог (23)
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Топ комментарии
+10
От-от... Наше місто, Таганрог... Що хочемо - те й робимо... (Недавно полемізував з одним "кацапоїдом", "каренным адесситам", з приводу "русскава горада Адесса". "Добиває" те, що подібні йому готові відмовиться від кількох століть історії міста, аби тільки довести його "русскость"... Казав йому про "Качубіїв", про Вітовта, про те, що будівничим міста був не "де Рібас", а подільський шляхтич Кацюба-Якушинський, про те, що вперше "Качубіїв"("Коцюбіїв"), згадується в літописних записах полььського літописця Яна Длугоша, від 15 травня 1415 року (він там пише про прибуття до Качубієва офіційної делерації Константинопольського патріарха, яка направлялася до двору Великого князя Литовського). Але "патрійоту" "хоч кілок на голові теши..." -"Там было пустое место, а патом, па павелению Екатерины, был аснован горад Адесса...".)
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12.09.2026 08:33 Ответить
+6
СБС чекають на такого масштабуватора
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12.09.2026 08:30 Ответить
+5
Из Чехова"Я родился в красивом украинском городе Таганроге". К вопросу где чья земля.
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12.09.2026 08:17 Ответить

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