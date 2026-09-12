В Таганроге прогремели взрывы: горели промышленные объекты. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 12 сентября в Таганроге Ростовской области прогремели мощные взрывы. На промышленных объектах возникли пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные паблики и OSINT-сообщества.
По предварительным данным, под атакой могла оказаться территория Таганрогского автомобильного завода (ТаГАЗ). Сообщается, что на предприятии загорелся резервуар. Информации о характере повреждений и возможных последствиях пока нет.
Также очевидцы и OSINT-сообщества сообщают о пожаре в районе местного аэродрома. Причины возгорания и его масштабы в настоящее время устанавливаются.
Справка
Таганрогский автомобильный завод (ТаГАЗ) — бывшее российское предприятие, которое занималось сборкой легковых и грузовых автомобилей различных марок. По сообщениям из открытых источников, в последнее время на территории предприятия могли производить беспилотники для нужд российской армии.
Первые последствия
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