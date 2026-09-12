У Таганрозі пролунали вибухи: горіли промислові об’єкти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 12 вересня у Таганрозі Ростовської області пролунали потужні вибухи. Виникли пожежі на промислових об'єктах
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки та OSINT-спільноти.
За попередніми даними, під атакою могла опинитися територія Таганрозького автомобільного заводу (ТаГАЗ). Повідомляється, що на підприємстві загорівся резервуар. Інформації про характер пошкоджень та можливі наслідки наразі немає.
Також очевидці та OSINT-спільноти повідомляють про пожежу в районі місцевого аеродрому. Причини займання та його масштаби наразі встановлюються.
Довідка
Таганрозький автомобільний завод (ТаГАЗ) — колишнє російське підприємство, яке займалося складанням легкових і вантажних автомобілів різних марок. За повідомленнями з відкритих джерел, останнім часом на території підприємства могли виробляти безпілотники для потреб російської армії.
Перші наслідки
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