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У Таганрозі пролунали вибухи: горіли промислові об’єкти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 вересня у Таганрозі Ростовської області пролунали потужні вибухи. Виникли пожежі на промислових об'єктах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві пабліки та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, під атакою могла опинитися територія Таганрозького автомобільного заводу (ТаГАЗ). Повідомляється, що на підприємстві загорівся резервуар. Інформації про характер пошкоджень та можливі наслідки наразі немає.

Також очевидці та OSINT-спільноти повідомляють про пожежу в районі місцевого аеродрому. Причини займання та його масштаби наразі встановлюються.

Довідка

Таганрозький автомобільний завод (ТаГАЗ) — колишнє російське підприємство, яке займалося складанням легкових і вантажних автомобілів різних марок. За повідомленнями з відкритих джерел, останнім часом на території підприємства могли виробляти безпілотники для потреб російської армії.

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Перші наслідки

Атака на Таганрог 12 вересня
Атака на Таганрог 12 вересня
Атака на Таганрог 12 вересня
Атака на Таганрог 12 вересня
Атака на Таганрог 12 вересня
Атака на Таганрог 12 вересня

Автор: 

завод (435) Таганрог (24)
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Топ коментарі
+8
От-от... Наше місто, Таганрог... Що хочемо - те й робимо... (Недавно полемізував з одним "кацапоїдом", "каренным адесситам", з приводу "русскава горада Адесса". "Добиває" те, що подібні йому готові відмовиться від кількох століть історії міста, аби тільки довести його "русскость"... Казав йому про "Качубіїв", про Вітовта, про те, що будівничим міста був не "де Рібас", а подільський шляхтич Кацюба-Якушинський, про те, що вперше "Качубіїв"("Коцюбіїв"), згадується в літописних записах полььського літописця Яна Длугоша, від 15 травня 1415 року (він там пише про прибуття до Качубієва офіційної делерації Константинопольського патріарха, яка направлялася до двору Великого князя Литовського). Але "патрійоту" "хоч кілок на голові теши..." -"Там было пустое место, а патом, па павелению Екатерины, был аснован горад Адесса...".)
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12.09.2026 08:33 Відповісти
+6
СБС чекають на такого масштабуватора
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12.09.2026 08:30 Відповісти
+5
Из Чехова"Я родился в красивом украинском городе Таганроге". К вопросу где чья земля.
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12.09.2026 08:17 Відповісти

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