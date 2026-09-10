Атаковано Махачкалінський морський торговельний порт. Підтверджено ураження трьох кораблів у Новоросійську

Сили оборони у ніч на 10 вересня уразили "Махачкалінський морський торговельний порт".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після ударі на території об'єкта зафіксовано пожежу. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Що відомо про Махачкалінський морський торговельний порт?

Це єдиний незамерзаючий і глибоководний порт РФ на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол.

"Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі рф–Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до рф – компоненти та ударні БпЛА типу "Shahed", з рф до Ірану – вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії рф", - йдеться в повідомленні.

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Удар по Новоросійську 9 вересня

Також уточнено дані про атаку на Новоросійськ.

Підтверджено ураження 9 вересня 2026 року мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю РФ, а також щонайменше трьох кораблів противника: малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Ессен" та великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".

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