Атаковано Махачкалінський морський торговельний порт. Підтверджено ураження трьох кораблів у Новоросійську
Сили оборони у ніч на 10 вересня уразили "Махачкалінський морський торговельний порт".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після ударі на території об'єкта зафіксовано пожежу. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.
Що відомо про Махачкалінський морський торговельний порт?
Це єдиний незамерзаючий і глибоководний порт РФ на Каспійському морі та важливий транспортно-логістичний вузол.
"Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі рф–Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках: з Ірану до рф – компоненти та ударні БпЛА типу "Shahed", з рф до Ірану – вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії рф", - йдеться в повідомленні.
Удар по Новоросійську 9 вересня
Також уточнено дані про атаку на Новоросійськ.
Підтверджено ураження 9 вересня 2026 року мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю РФ, а також щонайменше трьох кораблів противника: малого морського тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Ессен" та великого десантного корабля проєкту 11711 "Петр Моргунов".
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