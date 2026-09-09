"Найглибший удар за весь час війни": ССО підтвердили ураження двох заводів у РФ за 3000 км від України

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ – Новоуренгойський та Пуровський заводи. До цілей дрони ССО подолали понад 3000 кілометрів.

Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Найглибший удар війни

Як зазначається у повідомленні, Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження Росії за весь час війни.

Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів РФ. До цілі дрони ССО подолали понад 3000 кілометрів.

"До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора", - зазначають у ССО.

Значення підприємств для газоконденсатної промисловості РФ

Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу.

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

У ССО зазначили, що газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора.

"Сили спеціальних операцій продовжують успішно реалізовувати далекобійні санкції України проти Росії, зменшуючи її можливості вести загарбницьку війну", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що 9 вересня у місті Новий Уренгой в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії під ударом безпілотників опинився завод, де готують конденсат до транспортування, — за понад 3 тисячі км від кордону України.

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