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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
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"Самый глубокий удар за все время войны": ССО подтвердили поражение двух заводов в РФ в 3000 км от Украины

ССО

9 сентября подразделения Deep Strike ССО успешно нанесли удар по двум гигантам газоконденсатной промышленности РФ - Новоуренгойскому и Пуровскому заводам. Дроны ССО преодолели более 3000 километров, чтобы достичь целей.

Об этом говорится в сообщенииСил специальных операций ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Самый глубокий удар за время войны

Как отмечается в сообщении, Силы специальных операций нанесли самый глубокий удар по России за все время войны.

Оба предприятия расположены в Ямало-Ненецком автономном округе – одном из ключевых нефтегазодобывающих регионов РФ. До цели дроны ССО преодолели более 3000 километров.

"До сегодняшнего дня это считалось абсолютно безопасным тылом для агрессора", - отмечают в ССО.

Значение предприятий для газоконденсатной промышленности РФ 

Предприятия имеют критическое значение для газоконденсатной промышленности. Заводы обеспечивают подготовку и переработку значительных объемов газового конденсата, добываемого на месторождениях Ямала.

Новоуренгойский ЗПКТ имеет проектную мощность 19,5 млн тонн сырья в год, а Пуровский ЗПК в 2025 году переработал 13,4 млн тонн газового конденсата.

В ССО отметили, что газоконденсатная промышленность является важной составляющей экономики России и формирует доходы бюджета агрессора.

"Силы специальных операций продолжают успешно реализовывать дальнобойные санкции Украины против России, ограничивая ее возможности вести захватническую войну", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Поражены НПЗ в трех регионах РФ и место хранения ударных БПЛА в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало

Накануне сообщалось, что 9 сентября в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе России под ударом беспилотников оказался завод, где готовят конденсат к транспортировке, - более чем в 3 тысячах км от границы Украины.

Смотрите также: Беспилотники впервые атаковали Ямал в России: горит завод в городе Новый Уренгой. ВИДЕО+ФОТО

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Топ комментарии
+3
чудова новина, наскільки вигоріли ті кацапзаводи?
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09.09.2026 21:04 Ответить
+3
Вразити можна по різному-можна вибухами і пожежами спалити все до чорту,а можна просто побити якусь трубу чи шифер на даху,які через тиждень залатають,тож сподіватимемось на перший варіант.
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09.09.2026 21:23 Ответить
+1
Теперь главный вопрос в том как попали, если попали хорошо и реально вынесли те заводы так что они надолго вне игры то просто красавцы.
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09.09.2026 21:07 Ответить

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