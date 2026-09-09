Беспилотники впервые атаковали Ямал в России: горит завод в городе Новый Уренгой. ВИДЕО+ФОТО
9 сентября в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе России под ударом беспилотников оказался завод, где готовят конденсат к транспортировке, - более чем в 3 тысячах км от границы с Украиной.
Об атаке заявил местный губернатор Дмитрий Артюхов, передает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Губернатор заявил, что в результате "падения обломков" никто не пострадал. В настоящее время российские власти устанавливают характер повреждений.
Уральский полномочный представитель Артем Жога заявил, что украинский беспилотник пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса Ямала. Что это за объект, он не уточнил.
Как пишет Telegram-канал Exilenova+, целью атаки стал Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке, расположенный более чем в 3200 километрах от границы с Украиной.
"Угадайте, кто преодолел более 3 300 км и успешно поразил цель" - в украинской оборонной компании Fire Point подтвердили нанесение удара.
Подробнее о заводе
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Завод расположен в центре уникального Уренгойского месторождения и получает дополнительный ресурс по конденсатопроводам Ямбург - Уренгой и Заполярное - Новый Уренгой.
- Предприятие является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Проектная мощность завода составляет около 19,5 млн тонн сырья в год.
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По информации OSINT-аналитиков, после атаки на заводе начали сбрасывать давление в системе, там горит факел.
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