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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Беспилотники впервые атаковали Ямал в России: горит завод в городе Новый Уренгой. ВИДЕО+ФОТО

9 сентября в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе России под ударом беспилотников оказался завод, где готовят конденсат к транспортировке, - более чем в 3 тысячах км от границы с Украиной.

Об атаке заявил местный губернатор Дмитрий Артюхов, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

Губернатор заявил, что в результате "падения обломков" никто не пострадал. В настоящее время российские власти устанавливают характер повреждений.

Уральский полномочный представитель Артем Жога заявил, что украинский беспилотник пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса Ямала. Что это за объект, он не уточнил.

Ямал в России впервые подвергся атаке дронов — горит промышленный завод
Ямал в России впервые подвергся атаке дронов — горит промышленный завод

Как пишет Telegram-канал Exilenova+, целью атаки стал Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке, расположенный более чем в 3200 километрах от границы с Украиной.

"Угадайте, кто преодолел более 3 300 км и успешно поразил цель" - в украинской оборонной компании Fire Point подтвердили нанесение удара.

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Ямал в России впервые подвергся атаке дронов — горит промышленный завод

Подробнее о заводе

  • Завод расположен в центре уникального Уренгойского месторождения и получает дополнительный ресурс по конденсатопроводам Ямбург - Уренгой и Заполярное - Новый Уренгой.

  • Предприятие является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Проектная мощность завода составляет около 19,5 млн тонн сырья в год.

  • По информации OSINT-аналитиков, после атаки на заводе начали сбрасывать давление в системе, там горит факел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ханты-Мансийском автономном округе РФ - угроза БПЛА: впервые закрыт аэропорт Сургута, школы перевели на дистанционное обучение

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завод (570) россия (89506) Удары по РФ (1250)
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Топ комментарии
+35
То раньше был Уренгой-Помары-Ужгород а теперь наоборот... в общем, СЛАВА ЗСУ, молодцы!!!
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09.09.2026 18:06 Ответить
+27
"Ямальський хрест" , нарешті , цноти позбавили ?
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09.09.2026 18:06 Ответить
+24
Ну хоч одна хороша новина сьогодні)Бо сьоголдні в бундестазі Аліса Альтернатівка прямим текстом заявила ,що німцям треб купляти дешевий газ в москалів.Отже,щоб вона не купляла треба все там *******!ти)
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09.09.2026 18:09 Ответить

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