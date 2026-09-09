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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники вперше атакували Ямал у Росії: горить завод у місті Новий Уренгой. ВІДЕО+ФОТО

9 вересня у місті Новий Уренгой в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії під ударом безпілотників опинився завод, де готують конденсат до транспортування, — за понад 3 тисячі км від кордону України.

Про атаку заявив місцевий губернатор Дмитро Артюхов, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Губернатор заявив, що внаслідок "падіння уламків" ніхто не постраждав. Нині російська влада встановлює характер пошкоджень.

Уральський повноважний представник Артем Жога заявив, що український безпілотник намагався атакувати об’єкт паливно-енергетичного комплексу Ямалу. Що це за об’єкт, він не уточнив.

Ямал у Росії вперше атакували дрони - горить промисловий завод
Ямал у Росії вперше атакували дрони - горить промисловий завод

Як пише Telegram-канал Exilenova+, ціллю атаки став Новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспорту, який розташований за понад 3200 кілометрів від кордону з Україною.

"Вгадайте, хто подолав понад 3 300 км і успішно уразив ціль" — в українській оборонній компанії Fire Point підтвердили удар.

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Ямал у Росії вперше атакували дрони - горить промисловий завод

Більше про завод

  • Завод розташований в центрі унікального Уренгойського родовища та отримує додатковий ресурс по конденсатопроводах Ямбург — Уренгой та Заполярне — Новий Уренгой.

  • Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність заводу становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

  • За інформацією OSINTерів, після атаки на заводі почали скидати тиск у системі, там горить факел.

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завод (435) росія (47704) Удари по РФ (1299)
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Топ коментарі
+35
То раньше был Уренгой-Помары-Ужгород а теперь наоборот... в общем, СЛАВА ЗСУ, молодцы!!!
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09.09.2026 18:06 Відповісти
+27
"Ямальський хрест" , нарешті , цноти позбавили ?
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09.09.2026 18:06 Відповісти
+24
Ну хоч одна хороша новина сьогодні)Бо сьоголдні в бундестазі Аліса Альтернатівка прямим текстом заявила ,що німцям треб купляти дешевий газ в москалів.Отже,щоб вона не купляла треба все там *******!ти)
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09.09.2026 18:09 Відповісти

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