Безпілотники вперше атакували Ямал у Росії: горить завод у місті Новий Уренгой. ВІДЕО+ФОТО

9 вересня у місті Новий Уренгой в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії під ударом безпілотників опинився завод, де готують конденсат до транспортування, — за понад 3 тисячі км від кордону України.

Про атаку заявив місцевий губернатор Дмитро Артюхов, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Губернатор заявив, що внаслідок "падіння уламків" ніхто не постраждав. Нині російська влада встановлює характер пошкоджень.

Уральський повноважний представник Артем Жога заявив, що український безпілотник намагався атакувати об’єкт паливно-енергетичного комплексу Ямалу. Що це за об’єкт, він не уточнив.





Як пише Telegram-канал Exilenova+, ціллю атаки став Новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспорту, який розташований за понад 3200 кілометрів від кордону з Україною.

"Вгадайте, хто подолав понад 3 300 км і успішно уразив ціль" — в українській оборонній компанії Fire Point підтвердили удар.

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Більше про завод

Завод розташований в центрі унікального Уренгойського родовища та отримує додатковий ресурс по конденсатопроводах Ямбург — Уренгой та Заполярне — Новий Уренгой.

Підприємство є одним із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність заводу становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

За інформацією OSINTерів, після атаки на заводі почали скидати тиск у системі, там горить факел.

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