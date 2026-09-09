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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ - загроза БпЛА: вперше закрито аеропорт Сургута, школи перевели на дистанційку

Тривога у Ханти-Мансійському автономному окрузі

У Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Тривога у Ханти-Мансійському автономному окрузі

Влада запровадила обмеження на роботу п’яти аеропортів через загрозу атаки безпілотників. 

Обмеження діють в аеропортах Сургута, Ігримa, Нягані, Совєтського та Урая.

Для учнів другої зміни сьогодні в усіх освітніх закладах оголошено дистанційний формат навчання.

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Автор: 

росія (47672) Ханти-Мансійський автономний округ (1)
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