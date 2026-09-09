У Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ - загроза БпЛА: вперше закрито аеропорт Сургута, школи перевели на дистанційку
У Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Влада запровадила обмеження на роботу п’яти аеропортів через загрозу атаки безпілотників.
Обмеження діють в аеропортах Сургута, Ігримa, Нягані, Совєтського та Урая.
Для учнів другої зміни сьогодні в усіх освітніх закладах оголошено дистанційний формат навчання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль