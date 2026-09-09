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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Ханты-Мансийском автономном округе РФ - угроза БпЛА: впервые закрыт аэропорт Сургута, школы переведены на дистанционное обучение

Тревога в Ханты-Мансийском автономном округе

В Ханты-Мансийском автономном округе РФ объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Тревога в Ханты-Мансийском автономном округе

Власти ввели ограничения на работу пяти аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников. 

Ограничения действуют в аэропортах Сургута, Игрима, Нягани, Советского и Урая.

Для учащихся второй смены сегодня во всех учебных заведениях объявлен дистанционный формат обучения.

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Автор: 

россия (89480) Ханты-Мансийский автономный округ (1)
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Топ комментарии
+4
Має завітати дрон? - це вже не манси
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09.09.2026 12:01 Ответить
+4
Вопрос в том, сколько было выпущено дронов или ракет и сколько долетело и отсюда следующий вопрос, а может лучше было накрыть цели поближе, но с гарантией успеха???
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09.09.2026 12:04 Ответить
+3
у ХМАО чогось цікавого, окрім газотранспортної структури, нема. Купа нічим взагалі незахищених ГКСів - Новокадимська, Верхньокадимська, Бобровське, Октябрьскоє тощо... А це може бути дуже боляче. Тому це може бути попереджувальним натяком на відповдь у разі масованих атак по енергетиці.
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09.09.2026 12:16 Ответить

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