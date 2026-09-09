В Ханты-Мансийском автономном округе РФ - угроза БпЛА: впервые закрыт аэропорт Сургута, школы переведены на дистанционное обучение
В Ханты-Мансийском автономном округе РФ объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Власти ввели ограничения на работу пяти аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников.
Ограничения действуют в аэропортах Сургута, Игрима, Нягани, Советского и Урая.
Для учащихся второй смены сегодня во всех учебных заведениях объявлен дистанционный формат обучения.
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