Уражено ворожу військово-морську базу "Новороссийск", - Генштаб
У ніч на 9 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військово-морську базу "Новороссийск" у Новоросійську Краснодарського краю РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Новоросійську
Як зазначається, на території військово-морської бази, а також мазутного терміналу морського порту зафіксовано пожежі.
Підтверджено вибухи в районах базування кораблів. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.
Що про уражений об'єкт відомо?
Військово-морська база "Новороссийск" – важливий пункт базування кораблів чорноморського флоту рф, що використовується для технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення кораблів армії РФ.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Новоросійську після атаки дронів палає мазутний термінал та низка підприємств.
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