У Саратовській області пролунали вибухи: повідомляють про атаку на НПЗ та аеродром "Енгельс-2"

У ніч проти 8 вересня в Саратовській області РФ пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про роботу протиповітряної оборони та атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на російські та моніторингові телеграм-канали.

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За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. Водночас незалежного підтвердження характеру пошкоджень підприємства наразі немає.

Саратовський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, він виробляє:

авіаційне та дизельне пальне;

мастильні матеріали.

2 серпня ГУР повідомляло про ураження основних установок переробки нафти на цьому підприємстві.

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В Енгельсі триває атака

Ще однією ціллю, за повідомленнями моніторингових каналів, став район Енгельса, де розташований військовий аеродром "Енгельс-2".

Це одна з основних баз стратегічної авіації РФ. На аеродромі базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні.

Про вибухи в Саратові та Енгельсі та роботу російської ППО повідомляють місцеві жителі й моніторингові канали. Офіційних повідомлень російської влади про наслідки атаки на момент підготовки матеріалу не було.

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