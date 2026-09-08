УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16883 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
2 547 21

У Саратовській області пролунали вибухи: повідомляють про атаку на НПЗ та аеродром "Енгельс-2"

Дрони атакували Саратовську область 8 вересня

У ніч проти 8 вересня в Саратовській області РФ пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про роботу протиповітряної оборони та атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на російські та моніторингові телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. Водночас незалежного підтвердження характеру пошкоджень підприємства наразі немає.

Саратовський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, він виробляє:

  • авіаційне та дизельне пальне;
  • мастильні матеріали.

2 серпня ГУР повідомляло про ураження основних установок переробки нафти на цьому підприємстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після атаки українських дронів Саратовський НПЗ зупинив переробку нафти, - росЗМІ

В Енгельсі триває атака

Ще однією ціллю, за повідомленнями моніторингових каналів, став район Енгельса, де розташований військовий аеродром "Енгельс-2".

Це одна з основних баз стратегічної авіації РФ. На аеродромі базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні.

Про вибухи в Саратові та Енгельсі та роботу російської ППО повідомляють місцеві жителі й моніторингові канали. Офіційних повідомлень російської влади про наслідки атаки на момент підготовки матеріалу не було.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На аеродромі "Енгельс" у РФ уражено Ту-95МС та склади: в СБУ розповіли про деталі

Автор: 

НПЗ (822) Саратов (49) аеродром (308) Енгельс (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
з моменту останнього ураження Саратовського НПЗ пройшло більше місяця. Часовий проміжок між ураженнями НПЗ треба скорочувати до двох тижнів, і виносити не тільки установки первинної переробки, але і більш технологічно складніші установки ріформінгу та каткрекінгу.
показати весь коментар
08.09.2026 07:28 Відповісти
+7
Рознесіть їм лікерогорілчані заводи й склади!!! московити без бухла не можуть жити. Будуть тверезі бунти..
показати весь коментар
08.09.2026 07:43 Відповісти
+5
Поїдь, і перевір...
показати весь коментар
08.09.2026 07:51 Відповісти

Завантаження...

 
 