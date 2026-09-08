У Саратовській області пролунали вибухи: повідомляють про атаку на НПЗ та аеродром "Енгельс-2"
У ніч проти 8 вересня в Саратовській області РФ пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про роботу протиповітряної оборони та атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на російські та моніторингові телеграм-канали.
За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. Водночас незалежного підтвердження характеру пошкоджень підприємства наразі немає.
Саратовський НПЗ є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, він виробляє:
- авіаційне та дизельне пальне;
- мастильні матеріали.
2 серпня ГУР повідомляло про ураження основних установок переробки нафти на цьому підприємстві.
В Енгельсі триває атака
Ще однією ціллю, за повідомленнями моніторингових каналів, став район Енгельса, де розташований військовий аеродром "Енгельс-2".
Це одна з основних баз стратегічної авіації РФ. На аеродромі базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні.
Про вибухи в Саратові та Енгельсі та роботу російської ППО повідомляють місцеві жителі й моніторингові канали. Офіційних повідомлень російської влади про наслідки атаки на момент підготовки матеріалу не було.
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