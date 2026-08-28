На аеродромі "Енгельс" у РФ уражено Ту-95МС та склади: в СБУ розповіли про деталі

Служба безпеки України уразила стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Росії. За попередніми даними, також уражено склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а безпілотники СБУ подолали близько 800 км до цілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Спецоперація СБУ

"Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, уразивши стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області рф", - ідеться в повідомленні.

Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі.

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Що уразила СБУ

За попередніми даними, окрім літака, також уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.

Це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений СБУ за останні місяці. Під час атаки 17 липня критичних пошкоджень зазнав інший Ту-95МС — у нього повністю відірвана хвостова частина.

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"СБУ продовжує методично бити по ключових об’єктах російської воєнної машини. Ураження стратегічної авіації ворога означає менше носіїв ракет, здатних завдавати ударів по Україні. Також для росії — це багатомільйонні втрати та черговий доказ того, що навіть найбільш віддалені військові об’єкти є досяжними для українських сил", - наголосили у відомстві.