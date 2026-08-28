На аеродромі "Енгельс" у РФ уражено Ту-95МС та склади: в СБУ розповіли про деталі
Служба безпеки України уразила стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області Росії. За попередніми даними, також уражено склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а безпілотники СБУ подолали близько 800 км до цілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Спецоперація СБУ
"Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, уразивши стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області рф", - ідеться в повідомленні.
Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі.
Що уразила СБУ
- За попередніми даними, окрім літака, також уражено склад боєприпасів та склад із паливно-мастильними матеріалами.
- Це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений СБУ за останні місяці. Під час атаки 17 липня критичних пошкоджень зазнав інший Ту-95МС — у нього повністю відірвана хвостова частина.
"СБУ продовжує методично бити по ключових об’єктах російської воєнної машини. Ураження стратегічної авіації ворога означає менше носіїв ракет, здатних завдавати ударів по Україні. Також для росії — це багатомільйонні втрати та черговий доказ того, що навіть найбільш віддалені військові об’єкти є досяжними для українських сил", - наголосили у відомстві.
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