На аэродроме "Энгельс" в РФ поражены Ту-95МС и склады: в СБУ рассказали о деталях
Служба безопасности Украины нанесла удар по стратегическому бомбардировщику Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области России. По предварительным данным, также были поражены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а беспилотники СБУ преодолели около 800 км до цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецоперация СБУ
"Служба безопасности Украины провела очередную успешную спецоперацию, поразив стратегический бомбардировщик Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении.
Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 километров до цели.
Что поразила СБУ
- По предварительным данным, кроме самолета, также были поражены склад боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.
- Это уже второй стратегический бомбардировщик, пораженный СБУ за последние месяцы. Во время атаки 17 июля критические повреждения получил другой Ту-95МС — у него полностью оторвана хвостовая часть.
"СБУ продолжает методично наносить удары по ключевым объектам российской военной машины. Поражение стратегической авиации врага означает меньшее количество ракетных носителей, способных наносить удары по Украине. Также для России — это многомиллионные потери и очередное доказательство того, что даже самые отдаленные военные объекты доступны для украинских сил", — подчеркнули в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль