На аэродроме "Энгельс" в РФ поражены Ту-95МС и склады: в СБУ рассказали о деталях

Служба безопасности Украины нанесла удар по стратегическому бомбардировщику Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области России. По предварительным данным, также были поражены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а беспилотники СБУ преодолели около 800 км до цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Спецоперация СБУ

"Служба безопасности Украины провела очередную успешную спецоперацию, поразив стратегический бомбардировщик Ту-95МС на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ", - говорится в сообщении.

Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 километров до цели.

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Что поразила СБУ

По предварительным данным, кроме самолета, также были поражены склад боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.

Это уже второй стратегический бомбардировщик, пораженный СБУ за последние месяцы. Во время атаки 17 июля критические повреждения получил другой Ту-95МС — у него полностью оторвана хвостовая часть.

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"СБУ продолжает методично наносить удары по ключевым объектам российской военной машины. Поражение стратегической авиации врага означает меньшее количество ракетных носителей, способных наносить удары по Украине. Также для России — это многомиллионные потери и очередное доказательство того, что даже самые отдаленные военные объекты доступны для украинских сил", — подчеркнули в ведомстве.