В Саратовской области прогремели взрывы: сообщается об атаке на НПЗ и аэродром "Энгельс-2"

В ночь на 8 сентября в Саратовской области РФ раздались взрывы. Местные жители сообщают о работе средств противовоздушной обороны и атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

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По данным мониторингового Telegram-канала Supernova+, под атакой оказался Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В то же время независимого подтверждения характера повреждений предприятия пока нет.

Саратовский НПЗ является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. В частности, он производит:

авиационное и дизельное топливо;

смазочные материалы.

2 августа ГУР сообщало о поражении основных установок по переработке нефти на этом предприятии.

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В Энгельсе продолжается атака

Еще одной целью, по сообщениям мониторинговых каналов, стал район Энгельса, где расположен военный аэродром "Энгельс-2".

Это одна из основных баз стратегической авиации РФ. На аэродроме базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине.

О взрывах в Саратове и Энгельсе, а также о работе российской ПВО сообщают местные жители и мониторинговые каналы. Официальных сообщений российских властей о последствиях атаки на момент подготовки материала не было.

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