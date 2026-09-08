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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
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В Саратовской области прогремели взрывы: сообщается об атаке на НПЗ и аэродром "Энгельс-2"

Дроны атаковали Саратовскую область 8 сентября

В ночь на 8 сентября в Саратовской области РФ раздались взрывы. Местные жители сообщают о работе средств противовоздушной обороны и атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

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По данным мониторингового Telegram-канала Supernova+, под атакой оказался Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В то же время независимого подтверждения характера повреждений предприятия пока нет.

Саратовский НПЗ является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. В частности, он производит:

  • авиационное и дизельное топливо;
  • смазочные материалы.

2 августа ГУР сообщало о поражении основных установок по переработке нефти на этом предприятии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После атаки украинских дронов Саратовский НПЗ остановил переработку нефти, — российские СМИ

В Энгельсе продолжается атака

Еще одной целью, по сообщениям мониторинговых каналов, стал район Энгельса, где расположен военный аэродром "Энгельс-2".

Это одна из основных баз стратегической авиации РФ. На аэродроме базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине.

О взрывах в Саратове и Энгельсе, а также о работе российской ПВО сообщают местные жители и мониторинговые каналы. Официальных сообщений российских властей о последствиях атаки на момент подготовки материала не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На аэродроме "Энгельс" в РФ поражены Ту-95МС и склады: в СБУ рассказали о деталях

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НПЗ (685) Саратов (74) аэродром (348) Энгельс (12)
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Топ комментарии
+7
з моменту останнього ураження Саратовського НПЗ пройшло більше місяця. Часовий проміжок між ураженнями НПЗ треба скорочувати до двох тижнів, і виносити не тільки установки первинної переробки, але і більш технологічно складніші установки ріформінгу та каткрекінгу.
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08.09.2026 07:28 Ответить
+7
Рознесіть їм лікерогорілчані заводи й склади!!! московити без бухла не можуть жити. Будуть тверезі бунти..
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08.09.2026 07:43 Ответить
+4
Поїдь, і перевір...
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08.09.2026 07:51 Ответить

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