В Саратовской области прогремели взрывы: сообщается об атаке на НПЗ и аэродром "Энгельс-2"
В ночь на 8 сентября в Саратовской области РФ раздались взрывы. Местные жители сообщают о работе средств противовоздушной обороны и атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.
По данным мониторингового Telegram-канала Supernova+, под атакой оказался Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В то же время независимого подтверждения характера повреждений предприятия пока нет.
Саратовский НПЗ является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий России. В частности, он производит:
- авиационное и дизельное топливо;
- смазочные материалы.
2 августа ГУР сообщало о поражении основных установок по переработке нефти на этом предприятии.
В Энгельсе продолжается атака
Еще одной целью, по сообщениям мониторинговых каналов, стал район Энгельса, где расположен военный аэродром "Энгельс-2".
Это одна из основных баз стратегической авиации РФ. На аэродроме базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для запуска крылатых ракет по Украине.
О взрывах в Саратове и Энгельсе, а также о работе российской ПВО сообщают местные жители и мониторинговые каналы. Официальных сообщений российских властей о последствиях атаки на момент подготовки материала не было.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль