Поражена вражеская военно-морская база "Новороссийск", - Генштаб

В ночь на 9 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Новороссийске Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по Новороссийску

Как отмечается, на территории военно-морской базы, а также мазутного терминала морского порта зафиксированы пожары.

Подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.

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Что известно о пострадавшем объекте?

Военно-морская база "Новороссийск" — важный пункт базирования кораблей Черноморского флота РФ, используемый для технического обслуживания и материально-технического обеспечения кораблей армии РФ.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий.

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