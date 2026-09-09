Поражена вражеская военно-морская база "Новороссийск", - Генштаб
В ночь на 9 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Новороссийске Краснодарского края РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Новороссийску
Как отмечается, на территории военно-морской базы, а также мазутного терминала морского порта зафиксированы пожары.
Подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. Степень нанесенных повреждений уточняется.
Что известно о пострадавшем объекте?
Военно-морская база "Новороссийск" — важный пункт базирования кораблей Черноморского флота РФ, используемый для технического обслуживания и материально-технического обеспечения кораблей армии РФ.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Новороссийске после атаки дронов горит мазутный терминал и ряд предприятий.
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