Подвергся атаке Махачкалинский морской торговый порт. Подтверждено поражение трех кораблей в Новороссийске

В ночь на 10 сентября силы обороны нанесли удар по "Махачкалинскому морскому торговому порту".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

После удара на территории объекта зафиксирован пожар. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

Что известно о Махачкалинском морском торговом порту?

Это единственный незамерзающий и глубоководный порт РФ на Каспийском море и важный транспортно-логистический узел.

"Порт играет ключевую роль в логистическом коридоре РФ–Иран через Каспийское море для обхода западных санкций. По этому маршруту осуществляются поставки военного назначения в обоих направлениях: из Ирана в РФ — компоненты и ударные БПЛА типа "Shahed", из РФ в Иран — взрывчатые вещества, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Вблизи порта дислоцирована база Каспийской флотилии РФ", — говорится в сообщении.

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Удар по Новороссийску 9 сентября

Также уточнены данные об атаке на Новороссийск.

Подтверждено поражение 9 сентября 2026 года мазутных хранилищ в Новороссийске Краснодарского края РФ, а также как минимум трех кораблей противника: малого морского тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Эссен" и большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

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