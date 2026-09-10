Подвергся атаке Махачкалинский морской торговый порт. Подтверждено поражение трех кораблей в Новороссийске
В ночь на 10 сентября силы обороны нанесли удар по "Махачкалинскому морскому торговому порту".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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После удара на территории объекта зафиксирован пожар. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.
Что известно о Махачкалинском морском торговом порту?
Это единственный незамерзающий и глубоководный порт РФ на Каспийском море и важный транспортно-логистический узел.
"Порт играет ключевую роль в логистическом коридоре РФ–Иран через Каспийское море для обхода западных санкций. По этому маршруту осуществляются поставки военного назначения в обоих направлениях: из Ирана в РФ — компоненты и ударные БПЛА типа "Shahed", из РФ в Иран — взрывчатые вещества, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Вблизи порта дислоцирована база Каспийской флотилии РФ", — говорится в сообщении.
Удар по Новороссийску 9 сентября
Также уточнены данные об атаке на Новороссийск.
Подтверждено поражение 9 сентября 2026 года мазутных хранилищ в Новороссийске Краснодарского края РФ, а также как минимум трех кораблей противника: малого морского тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Эссен" и большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".
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