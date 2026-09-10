ГУР раскрыло конструкцию ракеты РМ-48У и 63 предприятия РФ, которые ее производят: 95 из 117 компонентов - из США

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробную информацию о российской ударной ракете РМ-48У, созданной на базе ракет для зенитно-ракетного комплекса С-400. Разведка также раскрыла составные части ракеты, предприятия, задействованные в производстве, и иностранное оборудование, которое они используют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО, соответствующая информация и интерактивная 3D-модель ракеты опубликованы на портале War&Sanctions в рамках противодействия российской баллистической программе.

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По данным ГУР, Россия восстанавливает списанные зенитные управляемые ракеты и ракеты-мишени для комплекса С-400, после чего модернизирует их для поражения наземных целей.

РМ-48У представляет собой своеобразную конструкцию, собранную из компонентов различных ракет. Ее твердотопливный двигатель происходит от зенитной управляемой ракеты 48Н6ДМ комплекса С-400.

Хвостовой отсек заимствован у экспортной ракеты 48Н6Е2, которая используется в комплексах С-300 ПМУ1/2 и С-400. Приборный отсек РМ-48У состоит из отдельных элементов ракет 9М96 и 48Н6Е2.

РМ-48У может развивать скорость до 6 Махов

По данным украинской разведки, РМ-48У — одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем.

Она движется по баллистической траектории со скоростью 4–6 Махов и имеет оперативную дальность до 400 км.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 199 кг с подготовленными элементами поражения в виде кубов.

Для навигации и наведения используются автономная безплатформенная инерциальная навигационная система и спутниковая навигация на базе приемников "Комета-Р12".

ГУР обнаружило 95 компонентов из США

Украинская разведка проанализировала электронную компонентную базу РМ-48У.

Из 117 идентифицированных компонентов 95 имеют американское происхождение. Еще четыре компонента произведены на Тайване, три — в Швейцарии.

По два компонента происходят из Германии, Нидерландов, Японии и Южной Кореи.

Среди новых обнаруженных компонентов также есть лазерный диод французского производителя 3SP TECHNOLOGIES.

Эти данные, по оценке ГУР, свидетельствуют об использовании Россией иностранной электронной компонентной базы в производстве ракетного вооружения, несмотря на санкционные ограничения.

Разведка выявила 63 российских предприятия

ГУР также обнародовало информацию о 63 российских предприятиях, участвующих в кооперации по производству РМ-48У.

Помимо названий предприятий, разведка сообщила данные о должностных лицах и сотрудниках основных производителей, а также об иностранном оборудовании, используемом на этих предприятиях.

Россия создала отдельные ракетные группы

Для применения модифицированных зенитных ракет по наземным целям российские военные создали специальные подразделения.

В частности, речь идет о специальной тактической ракетной группе (СТРГ), которая использует РМ-48У с радиокомандным наведением, и специальной оперативной ракетной группе (СОРГ), вооруженной ракетами с наведением по спутниковым данным.

Применение ракет в составе СТРГ ограничено радиогоризонтом и возможностями радаров подсветки и наведения С-400. Поэтому, по данным ГУР, российские военные преимущественно используют автономные РМ-48У со спутниковой навигацией в составе СОРГ.

В ГУР отмечают, что Россия продолжает расширять номенклатуру средств поражения для войны против Украины. Полученные в ходе войны технологические наработки могут быть использованы Россией и её союзниками, в частности Ираном и КНДР, в будущих конфликтах.

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