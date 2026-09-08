ГУР раскрыло 155 предприятий ВПК РФ: их компоненты используются в ракетах и дронах
ГУР Минобороны Украины обнародовало данные о 155 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Роселектроника" российской госкорпорации "Ростех".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО, данные опубликованы в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.
"Холдинг объединяет предприятия и научные организации, специализирующиеся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", — говорится в сообщении.
Продукция используется практически во всей номенклатуре российского вооружения:
- баллистических и крылатых ракет;
- БПЛА и средствах РЭБ;
- военной технике;
- системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации и т. д.
В состав "Роселектроники" входят, в частности, предприятия, задействованные в производстве баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" и 3М22 "Циркон":
- АО "НИИ "ГИРИКОНД" — производитель прецизионных потенциометров для "Цирконов";
- АО "НИЦЭВТ" — поставщик блоков обработки полётной информации для "Искандеров";
- АО "НПП "ИНТЕГРАЛ-В" — производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.
Почти половина предприятий не подпадает под санкции
По данным ГУР, "НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Такая же ситуация — почти с половиной предприятий холдинга, данные о которых обнародованы.
В то же время наличие "Гириконда" и "НИЦЭВТ" в санкционных списках большинства стран-партнеров, по оценке украинской разведки, мало повлияло на общие объемы производства соответствующих ракет.
"Компоненты, оборудование, программное обеспечение и критическое сырье не должны попадать к посредникам и покупателям, которые не могут подтвердить, что конечным получателем продукции является предприятие, не связанное с российским ВПК.
ГУР призывает усилить контроль за цепочками поставок, чтобы исключить возможность обхода санкций и передачи критически важных технологий и материалов агрессору", — отмечают в разведке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль