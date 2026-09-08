ГУР раскрыло 155 предприятий ВПК РФ: их компоненты используются в ракетах и дронах

ГУР Минобороны Украины обнародовало данные о 155 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Роселектроника" российской госкорпорации "Ростех".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО, данные опубликованы в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

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"Холдинг объединяет предприятия и научные организации, специализирующиеся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования", — говорится в сообщении.

Продукция используется практически во всей номенклатуре российского вооружения:

баллистических и крылатых ракет;

БПЛА и средствах РЭБ;

военной технике;

системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации и т. д.

В состав "Роселектроники" входят, в частности, предприятия, задействованные в производстве баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" и 3М22 "Циркон":

АО "НИИ "ГИРИКОНД" — производитель прецизионных потенциометров для "Цирконов";

АО "НИЦЭВТ" — поставщик блоков обработки полётной информации для "Искандеров";

АО "НПП "ИНТЕГРАЛ-В" — производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.

Почти половина предприятий не подпадает под санкции

По данным ГУР, "НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" в настоящее время не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Такая же ситуация — почти с половиной предприятий холдинга, данные о которых обнародованы.

В то же время наличие "Гириконда" и "НИЦЭВТ" в санкционных списках большинства стран-партнеров, по оценке украинской разведки, мало повлияло на общие объемы производства соответствующих ракет.

"Компоненты, оборудование, программное обеспечение и критическое сырье не должны попадать к посредникам и покупателям, которые не могут подтвердить, что конечным получателем продукции является предприятие, не связанное с российским ВПК.

ГУР призывает усилить контроль за цепочками поставок, чтобы исключить возможность обхода санкций и передачи критически важных технологий и материалов агрессору", — отмечают в разведке.

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