ГУР розкрило 155 підприємств ВПК РФ: їхні компоненти використовують у ракетах і дронах

ГУР Міноборони України оприлюднило дані 155 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Роселектроника" російської держкорпорації "Ростех".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, дані опубліковано в розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

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"Холдинг об'єднує підприємства і наукові організації, що спеціалізуються на розробці й виробництві радіоелектронних компонентів і технологій, засобів і систем зв'язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Продукція використовується у майже всій номенклатурі російського озброєння:

балістичних і крилатих ракетах;

БпЛА та засобах РЕБ;

військовій техніці;

системах радіолокації та зв’язку армійської, фронтової та стратегічної авіації тощо.

До складу "Роселектроники" входять, зокрема, підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та 3М22 "Циркон":

АТ "НИИ "ГИРИКОНД" - виробник прецизійних потенціометрів для "Цирконів";

АТ "НИЦЭВТ" - постачальник блоків обробки польотної інформації для "Іскандерів";

АТ "НПП "ИНТЕГРАЛ-В" - виробник імпульсних та нагрівальних трансформаторів, які використовуються в ракетах 9М723.

Майже половина підприємств не під санкціями

За даними ГУР, "НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Така сама ситуація - майже з половиною підприємств холдингу, дані про які оприлюднено.

Водночас наявність "Гириконду" та "НИЦЭВТ" у санкційних списках більшості країн-партнерів, за оцінкою української розвідки, мало вплинула на загальні обсяги виробництва відповідних ракет.

"Компоненти, обладнання, програмне забезпечення та критична сировина не мають потрапляти до посередників і покупців, які не можуть підтвердити, що кінцевим отримувачем продукції є підприємство, не пов’язане з російським ВПК.

ГУР закликає посилити контроль за ланцюгами постачання, щоб унеможливити обхід санкцій і передачу критичних технологій та матеріалів агресору", - наголошують у розвідці.

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