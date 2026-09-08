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ГУР розкрило 155 підприємств ВПК РФ: їхні компоненти використовують у ракетах і дронах

ГУР оприлюднило дані 155 підприємств "роселектроніки", що виробляють зброю РФ

ГУР Міноборони України оприлюднило дані 155 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Роселектроника" російської держкорпорації "Ростех".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, дані опубліковано в розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.

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"Холдинг об'єднує підприємства і наукові організації, що спеціалізуються на розробці й виробництві радіоелектронних компонентів і технологій, засобів і систем зв'язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Продукція використовується у майже всій номенклатурі російського озброєння:

  • балістичних і крилатих ракетах;
  • БпЛА та засобах РЕБ;
  • військовій техніці;
  • системах радіолокації та зв’язку армійської, фронтової та стратегічної авіації тощо.

До складу "Роселектроники" входять, зокрема, підприємства, залучені до виробництва балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та 3М22 "Циркон":

  • АТ "НИИ "ГИРИКОНД" - виробник прецизійних потенціометрів для "Цирконів";
  • АТ "НИЦЭВТ" - постачальник блоків обробки польотної інформації для "Іскандерів";
  • АТ "НПП "ИНТЕГРАЛ-В" - виробник імпульсних та нагрівальних трансформаторів, які використовуються в ракетах 9М723.

Майже половина підприємств не під санкціями

За даними ГУР, "НПП "ИНТЕГРАЛ-В"" наразі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Така сама ситуація - майже з половиною підприємств холдингу, дані про які оприлюднено.

Водночас наявність "Гириконду" та "НИЦЭВТ" у санкційних списках більшості країн-партнерів, за оцінкою української розвідки, мало вплинула на загальні обсяги виробництва відповідних ракет.

"Компоненти, обладнання, програмне забезпечення та критична сировина не мають потрапляти до посередників і покупців, які не можуть підтвердити, що кінцевим отримувачем продукції є підприємство, не пов’язане з російським ВПК.

ГУР закликає посилити контроль за ланцюгами постачання, щоб унеможливити обхід санкцій і передачу критичних технологій та матеріалів агресору", - наголошують у розвідці.

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виробництво (779) росія (47654) ГУР (955)
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