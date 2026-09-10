ГУР розкрило будову ракети РМ-48У та 63 підприємства РФ, що її виробляють: 95 із 117 компонентів - зі США

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальну інформацію про російську ударну ракету РМ-48У, створену на базі ракет для зенітно-ракетного комплексу С-400. Розвідка також розкрила її компонентну базу, підприємства, залучені до виробництва, та іноземне обладнання, яке вони використовують.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО, відповідну інформацію та інтерактивну 3D-модель ракети опубліковано на порталі War&Sanctions у межах протидії російській балістичній програмі.

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За даними ГУР, Росія відновлює списані зенітні керовані ракети та ракети-мішені для комплексу С-400, після чого модернізує їх для ураження наземних цілей.

РМ-48У є своєрідною конструкцією з компонентів різних ракет. Її твердопаливний двигун походить від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ комплексу С-400.

Хвостовий відсік запозичений з експортної ракети 48Н6Е2, яка використовується у комплексах С-300 ПМУ1/2 та С-400. Приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

РМ-48У може розвивати швидкість до 6 Махів

За інформацією української розвідки, РМ-48У — одноступенева ракета з твердопаливним двигуном.

Вона рухається балістичною траєкторією зі швидкістю 4–6 Махів та має операційну дальність до 400 км.

Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 199 кг із підготовленими елементами ураження у вигляді кубів.

Для навігації та наведення використовуються автономна безплатформенна інерціальна навігаційна система та супутникова навігація на базі приймачів "Комета-Р12".

ГУР виявило 95 компонентів зі США

Українська розвідка проаналізувала електронну компонентну базу РМ-48У.

Зі 117 ідентифікованих компонентів 95 мають американське походження. Ще чотири компоненти вироблені на Тайвані, три - у Швейцарії.

По два компоненти походять із Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї.

Серед нових виявлених компонентів також є лазерний діод французького виробника 3SP TECHNOLOGIES.

Ці дані, за оцінкою ГУР, свідчать про використання Росією іноземної електронної компонентної бази у виробництві ракетного озброєння попри санкційні обмеження.

Розвідка встановила 63 російські підприємства

ГУР також оприлюднило інформацію про 63 російські підприємства, які беруть участь у кооперації з виробництва РМ-48У.

Окрім назв підприємств, розвідка повідомила дані про посадових осіб та співробітників основних виробників, а також іноземне обладнання, яке використовується на цих підприємствах.

Росія створила окремі ракетні групи

Для застосування модифікованих зенітних ракет по наземних цілях російські військові створили спеціальні підрозділи.

Зокрема, йдеться про спеціальну тактичну ракетну групу (СТРГ), яка використовує РМ-48У з радіокомандним наведенням, та спеціальну оперативну ракетну групу (СОРГ), озброєну ракетами з наведенням за супутниковими даними.

Застосування ракет у складі СТРГ обмежене радіогоризонтом та можливостями радарів підсвічування і наведення С-400. Тому, за даними ГУР, російські військові переважно використовують автономні РМ-48У із супутниковою навігацією у складі СОРГ.

У ГУР наголошують, що Росія продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження для війни проти України. Отримані під час війни технологічні напрацювання можуть бути використані Росією та її союзниками, зокрема Іраном і КНДР, у майбутніх конфліктах.

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