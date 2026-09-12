Уражено підприємство комбінат "Тольяттикаучук", - Генштаб

У ніч на 12 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб.

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"На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею", - йдеться в повідомленні.

Ступінь завданих збитків уточнюється.



"Робота по ключових військово-промислових об’єктах противника триває", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

У ніч проти 12 вересня безпілотники атакували Самарську область. Раніше повідомлялось, що під ударом опинився хімзавод "КуйбишевАзот".

Довідка

Комбінат "Тольяттикаучук" спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

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