Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти реактивних "шахедів", - Зеленський заслухав Драпатого та Хмару

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головкома ЗСУ Михайла Драпатого та міністром оборони Євгенія Хмари.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Перехоплювачі реактивних шахедів

"Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок наших виробників: є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність!" - зазначив він.

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Далекобійні удари

Також обговорювалися подальші військові операції та далекобійні удари України.

"Вдячний Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення операцій. Разом з Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії.



Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури – довгостроково й надійно. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному нашому підрозділу за влучність!" - додав президент.

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