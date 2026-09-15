Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти реактивних "шахедів", - Зеленський заслухав Драпатого та Хмару
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головкома ЗСУ Михайла Драпатого та міністром оборони Євгенія Хмари.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Перехоплювачі реактивних шахедів
"Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок наших виробників: є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність!" - зазначив він.
Далекобійні удари
Також обговорювалися подальші військові операції та далекобійні удари України.
"Вдячний Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення операцій. Разом з Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії.
Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури – довгостроково й надійно. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному нашому підрозділу за влучність!" - додав президент.
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