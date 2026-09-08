Дефіцит оборонного бюджету України становить 23 мільярди євро, - Хмара

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що загальний дефіцит оборонного бюджету держави становить 23 мільярди євро.

Про це він повідомив під час засідання групи у форматі "Рамштайн", цитує "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Про виконання обіцянок партнерів

Хмара нагадав, що під час саміту НАТО в Туреччині в липні 2026 року країни-партнери пообіцяли виділити Україні 70 мільярдів євро на оборону.

"Наразі ми бачимо, що партнери вже надають 62 мільярди євро, включаючи двосторонню допомогу та позику від ЄС. Дякую. Отже, для виконання цієї декларації ще бракує додаткових 8 мільярдів євро", — сказав міністр.

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Про дефіцит і фінансування дронів

Хмара заявив, що загальний дефіцит оборонного бюджету нині становить 23 мільярди євро.

"Ці кошти дозволять нам профінансувати безпілотники, щоб забезпечити стабільні поставки цього року та на початку наступного. До 90 відсотків нашого успіху на полі бою залежить саме від дронів. Прошу вас ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми вже цієї зими могли побачити результати на полі бою", — сказав міністр оборони.

Про ракети для Patriot

Хмара зауважив, що за допомогою партнерів та завдяки кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет для систем ППО Patriot.

"Однак більшість цих ракет буде поставлено лише в найближчі роки, тому ми просимо вас надати нам ракети зі своїх запасів уже сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами", — заявив міністр.

Він також наголосив на важливості поставок ракет "повітря-повітря" та ПЗРК для боротьби з реактивними дронами та "шахедами".

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