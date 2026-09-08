Дефицит оборонного бюджета Украины составляет 23 миллиарда евро, - Хмара

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что общий дефицит оборонного бюджета страны составляет 23 миллиарда евро.

Об этом он сообщил во время заседания группы в формате "Рамштайн", цитирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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О выполнении обещаний партнеров

Хмара напомнил, что во время саммита НАТО в Турции в июле 2026 года страны-партнеры пообещали выделить Украине 70 миллиардов евро на оборону.

"На данный момент мы видим, что партнеры уже предоставляют 62 миллиарда евро, включая двустороннюю помощь и заем от ЕС. Спасибо. Итак, для выполнения этой декларации еще не хватает дополнительных 8 миллиардов евро", - сказал министр.

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О дефиците и финансировании дронов

Хмара заявил, что общий дефицит оборонного бюджета в настоящее время составляет 23 миллиарда евро.

"Эти средства позволят нам профинансировать беспилотники, чтобы обеспечить стабильные поставки в этом году и в начале следующего. До 90 процентов нашего успеха на поле боя зависит именно от дронов. Прошу вас принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы мы уже этой зимой могли увидеть результаты на поле боя", - сказал министр обороны.

О ракетах для Patriot

Хмара отметил, что с помощью партнеров и благодаря кредиту ЕС Украина заключает контракты на поставку около 1000 ракет для систем ПВО Patriot.

"Однако большинство этих ракет будет поставлено только в ближайшие годы, поэтому мы просим вас предоставить нам ракеты из своих запасов уже сегодня в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по нашим контрактам", - заявил министр.

Он также подчеркнул важность поставок ракет "воздух-воздух" и ПЗРК для борьбы с реактивными дронами и "шахедами".

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